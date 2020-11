Ardea | distrugge un’agenzia immobiliare e si scatta un selfie per autocompiacersi | ecco cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Un vandalo un pò fuori dal comune quello che nella serata di ieri ha preso di mira l’agenziaLe Case di Paola, in via Bergamo ad. Già, perché l’uomo dopo aver devastato la targa, l’insegna e il portico antistante l’agenzia, ha ben pensato di immortalare il ricordo della serata distruttiva con un bel. La foto,ta proprio dall’autore del grave atto vandalico, lo incastra inequivocabilmente. I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli agenti della vigilanza, giunti sul posto intorno alla mezzanotte, che hanno poi allertato la proprietaria dell’agenzia e le forze dell’ordine. Ma torniamo all’autore del gesto. L’uomo ritratto nella foto, dal volto sereno e soddisfatto, sarebbe proprio uno dei residenti di via Bergamo. A spingerlo a compiere l’atto di vendetta distruttiva contro ...