Altra vittoria per l’Under 21 | Svezia travolta 4-1

PISA (ITALPRESS) – l'Under 21 chiude al meglio il proprio girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria battendo per 4-1 la Svezia all "Arena Garibaldi" di Pisa. Decisive le reti di Maleh nel primo tempo e la doppietta di Raspadori e il gol di Scamacca nella ripresa, con il gol scandinavo messo a segno di Karlsson che ha illuso gli ospiti. Davanti ad una squadra che aveva l'obbligo di vincere per sperare ancora in un posto all'Europeo, gli azzurrini, seppur con una formazione rinnovata per nove undicesimi rispetto al successo di tre giorni fa contro il Lussemburgo, hanno disputato una gara con molte luci. Maleh in particolare, classe '98 di cittadinanza marocchina, si è messo in mostra ed è stato autore, con un bellissimo sinistro al 27?, dell'apertura delle marcature. La volontà di Paolo Nicolato era quello di verificare i vari giocatori ...

