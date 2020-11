30 anni di «It» con i 10 traumi che hanno segnato la nostra infanzia, davanti alla tv (Di mercoledì 18 novembre 2020) 30 anni fa – ben prima dell’adattamento cinematografico di Andy Muschietti – Pennywise, il pagliaccio assassino frutto degli incubi di Stephen King si materializzava nella miniserie in onda sulla ABC. Diretta da Tommy Lee Wallace, It debuttò in due episodi il 18 e il 20 novembre 1990 terrorizzando generazioni di bambini urlanti. La storia del Club dei Perdenti, sette ragazzini uniti per sconfiggere un mostruoso clown infanticida, proviene dalle oltre mille pagine dell’omonimo bestseller kinghiano del 1986. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) 30 anni fa – ben prima dell’adattamento cinematografico di Andy Muschietti – Pennywise, il pagliaccio assassino frutto degli incubi di Stephen King si materializzava nella miniserie in onda sulla ABC. Diretta da Tommy Lee Wallace, It debuttò in due episodi il 18 e il 20 novembre 1990 terrorizzando generazioni di bambini urlanti. La storia del Club dei Perdenti, sette ragazzini uniti per sconfiggere un mostruoso clown infanticida, proviene dalle oltre mille pagine dell’omonimo bestseller kinghiano del 1986.

