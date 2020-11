Sanità calabrese nel caos: Gaudio rinuncia (Di martedì 17 novembre 2020) Sanità in Calabria nel caos, Gaudio rinuncia all’incarico da commissario: “Mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro, la famiglia per me è un valore” Eugenio Gaudio indicato ieri dal Consiglio dei ministri come commissario alla sanità in Calabria è prossimo a formalizzare la rinuncia all’incarico. Alla base delle dimissioni dell’ex rettore dell’università Sapienza di Roma ci sarebbero “motivi… L'articolo Sanità calabrese nel caos: Gaudio rinuncia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 17 novembre 2020) Sanità in Calabria nelall’incarico da commissario: “Mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro, la famiglia per me è un valore” Eugenioindicato ieri dal Consiglio dei ministri come commissario alla sanità in Calabria è prossimo a formalizzare laall’incarico. Alla base delle dimissioni dell’ex rettore dell’università Sapienza di Roma ci sarebbero “motivi… L'articolo SanitànelCorriere Nazionale.

