Pompeo in Medio oriente, nel mirino c'è l'Iran (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sarà un incontro a tre con il premier Netanyahu e il ministro degli esteri del Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, ad aprire oggi il primo giorno della missione di Mike Pompeo in Israele e nella regione. L'ultima e forse la più inquietante del segretario di Stato uscente in Medio oriente. Nella sua agenda c'è anche una visita senza precedenti per un capo della diplomazia statunitense in una colonia israeliana (Psagot), nella Cisgiordania occupata, già condannata dai palestinesi. Poi … Continua L'articolo Pompeo in Medio oriente, nel mirino c'è l'Iran proviene da il manifesto.

L'Autorità nazionale palestinese ha motivato la decisione "alla luce dei contatti internazionali presi" dal presidente Abu Mazen in ...

La rassegna geopolitica del 17 novembre. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pronto un ordine scritto per ritirare migliaia di soldati da Iraq e Afghanistan. Nei prossimi giorni il Comando ...

L'Autorità nazionale palestinese ha motivato la decisione "alla luce dei contatti internazionali presi" dal presidente Abu Mazen in ...La rassegna geopolitica del 17 novembre. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pronto un ordine scritto per ritirare migliaia di soldati da Iraq e Afghanistan. Nei prossimi giorni il Comando ...