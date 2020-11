Nemici-amici dormono insieme accoccolati | video

Leggi su panorama

Immagini davvero dolci quelle di questi due animali, così diversi e storicamente rivali, che invece decidono di accoccolarsi e dormire. Il gatto si avvicina piano piano alla cuccia del cane, entra e si acciambella sopra di lui. Il cane non fa un verso e accetta volentieri la compagnia del micio. Si sa, dormire in due è sempre meglio!