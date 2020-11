Iva Zanicchi è tornata a casa | lo annuncia Malgioglio

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 17 novembre 2020) Ivasta meglio ed è. Nei giorni scorsi era finita in ospedale, positiva al Covid-19, dopo che le sue condizioni si erano aggravate. La cantante era stata ricoverata facendo preoccupare tutti i suoi fan perché il virus era degenerato in una polmonite bilaterale. Ivae il Covid-19, ricoverata le condizioni sono peggiorate Poi un lento miglioramento ma la febbre non l’abbandonava impedendole di tornare a. Ora finalmente un annuncio che in tanti attendevano e che arriva da un suo carissimo amico, Cristianoche ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della cantante e di Barbara d’Urso sul palco del Grande Fratello Vip. Il post non lascia spazio a dubbi: “La nostra grande Iva ...