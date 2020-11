Gualtieri, chiederemo scostamento bilancio per altre misure (Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – Occorre rafforzare “gli interventi” perchè pure “se si intravede la luce” per il “lavoro su vaccini promettenti ora “dobbiamo aiutare gli italiani a traghettare” questo periodo “e preparare interventi massicci per rilanciare l’economia“. Così il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, dopo l’ok in CdM alla Legge di bilancio, ha confermato a Unomattina su Rai1, l’intenzione del Governo di chiedere al Parlamento un “nuovo scostamento di bilancio” perchè sono necessarie “risorse aggiuntive”. “Finalmente si intravede una luce alla fine del tunnel quindi noi abbiamo la consapevolezza che questo periodo che non sappiamo esattamente quanto durerà è un periodo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – Occorre rafforzare “gli interventi” perchè pure “se si intravede la luce” per il “lavoro su vaccini promettenti ora “dobbiamo aiutare gli italiani a traghettare” questo periodo “e preparare interventi massicci per rilanciare l’economia“. Così il Ministro dell’Economia, Roberto, dopo l’ok in CdM alla Legge di, ha confermato a Unomattina su Rai1, l’intenzione del Governo di chiedere al Parlamento un “nuovodi” perchè sono necessarie “risorse aggiuntive”. “Finalmente si intravede una luce alla fine del tunnel quindi noi abbiamo la consapevolezza che questo periodo che non sappiamo esattamente quanto durerà è un periodo ...

"Dobbiamo aiutare gli italiani a traghettare periodo difficile ma che finirà", ha detto il Ministro dell'Economia ...

Manovra, Gualtieri: "Chiederemo nuovo scostamento". Misiani:" Rischio slittamento per il Recovery Fund"

MILANO - Per finanziare le nuove misure della Manovra il governo chiederà al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio, cioè un aumento del deficit. Lo ha ribadito il ministro ...

