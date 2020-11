Grande Fratello Vip 5: Alfonso Signorini rivela altri dettagli sul concorrente gay che entrerà nella casa (Di martedì 17 novembre 2020) Nuovi dettagli da parte di Alfonso Signorini sul prossimo concorrente gay che varcherà la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Con il prolungamento del programma fino a febbraio 2021 e la richiesta fatta da Tommaso Zorzi, infatti, ben altri 9 concorrenti entreranno a far compagnia agli attuali inquilini. Fra questi dovrebbe esserci anche un concorrente gay, del quale Alfonso Signorini oggi ha rivelato altri dettagli. Lo scoop arriva dalla diretta Instagram di casa Chi: È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso ... Leggi su trendit (Di martedì 17 novembre 2020) Nuovida parte disul prossimogay che varcherà la porta rossa dellapiù spiata d’Italia. Con il prolungamento del programma fino a febbraio 2021 e la richiesta fatta da Tommaso Zorzi, infatti, ben9 concorrenti entreranno a far compagnia agli attuali inquilini. Fra questi dovrebbe esserci anche ungay, del qualeoggi hato. Lo scoop arriva dalla diretta Instagram diChi: È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso ...

