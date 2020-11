Fuori dal coro, Iva Zanicchi: sono guarita dal Covid (Di martedì 17 novembre 2020) Iva Zanicchi è tornata a casa. Dopo Carlo Conti e Gerry Scotti, anche l'amata interprete della canzone italiana, in collegamento con "Fuori dal coro", il talk politico di Rete 4, annuncia di essere guarita dal Covid-19: "Ora voglio donare il plasma. Questo virus è terribile". E Matteo Salvini elogia la sanità lombarda. Iva Zanicchi ha superato il coronavirus e racconta il dramma in una telefonata a Mario Giordano, conduttore di "Fuori dal coro": "sono uscita dall'ospedale. Sto bene. Voglio ringraziare tutti i medici e gli infermieri dell'ospedale di Vimercate. Ero in un reparto con altri 58 malati di Covid e siamo stati curati in modo encomiabile. Non sono angeli, ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) Ivaè tornata a casa. Dopo Carlo Conti e Gerry Scotti, anche l'amata interprete della canzone italiana, in collegamento con "dal", il talk politico di Rete 4, annuncia di esseredal-19: "Ora voglio donare il plasma. Questo virus è terribile". E Matteo Salvini elogia la sanità lombarda. Ivaha superato ilnavirus e racconta il dramma in una telefonata a Mario Giordano, conduttore di "dal": "uscita dall'ospedale. Sto bene. Voglio ringraziare tutti i medici e gli infermieri dell'ospedale di Vimercate. Ero in un reparto con altri 58 malati die siamo stati curati in modo encomiabile. Nonangeli, ...

