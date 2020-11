Covid Italia, le Regioni chiedono al Governo di semplificare i parametri (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - ’’C’è la necessità di rivedere in un’ottica di semplificazione i parametri che sono stati elaborati nella prima fase della pandemia procedendo ad un aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei test rapidi antigenici e del test di biologia molecolare e alla modifica degli indicatori per il monitoraggio ai fini della classificazione. Per questi motivi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto un incontro urgente con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia’’. Lo ha annunciato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che ha presieduto la riunione odierna. ’’Abbiamo già elaborato alcune ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - ’’C’è la necessità di rivedere in un’ottica di semplificazione iche sono stati elaborati nella prima fase della pandemia procedendo ad un aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei test rapidi antigenici e del test di biologia molecolare e alla modifica degli indicatori per il monitoraggio ai fini della classificazione. Per questi motivi la Conferenza dellee delle Province autonome ha chiesto un incontro urgente con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia’’. Lo ha annunciato il vicepresidente della Conferenza dellee delle Province autonome e presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che ha presieduto la riunione odierna. ’’Abbiamo già elaborato alcune ...

