Covid - Coldiretti, olio d'oliva di ottima qualità: raccolta in crescita nel Lazio dell'8%, ma produzione nazionale crolla del 30% (Di martedì 17 novembre 2020) crolla del 30% la produzione dell'olio extravergine d'oliva a livello nazionale , ma il Lazio registra, in controtendenza, una raccolta in crescita dell'8 per cento rispetto allo scorso anno, che ... Leggi su leggo (Di martedì 17 novembre 2020)del 30% laextravergine d'a livello, ma ilregistra, in controtendenza, unain'8 per cento rispetto allo scorso anno, che ...

RaiNews : Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiu… - COVIDbot_ITA : RT @Montecitorio: Emergenza #Covid_19 e rilancio del #commercio, in Commissione #AttivitàProduttive audizioni di @coldiretti, Consiglio naz… - Montecitorio : Emergenza #Covid_19 e rilancio del #commercio, in Commissione #AttivitàProduttive audizioni di @coldiretti, Consigl… - Tiburnoofficial : Covid, Coldiretti, olio d’oliva di ottima qualità: raccolta in crescita nel Lazio dell’8% Con - TeleDehon : COVID. COLDIRETTI PUGLIA, BUCO DA 50MLN EURO PER AGRITURISMI PUGLIESI -