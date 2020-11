Coronavirus Lazio, 59 morti e aumento dei pazienti in terapia intensiva: cala il rapporto positivi-tamponi, ecco i dati di oggi (Di martedì 17 novembre 2020) Sono 2.538 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore con un incremento di +131 unità rispetto a ieri. cala il rapporto tra positivi e tamponi, così come i ricoveri mentre subisce un balzo in avanti il dato relativo ai decessi (+25 rispetto a ieri, oggi sono stati 59) e quello delle terapie intensive (+30). Coronavirus Lazio: il bollettino dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono 503 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre sono ricoveri. Si registrano sette decessi con un’età media di 78 anni. Nella Asl Roma 2 sono 393 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 novembre 2020) Sono 2.538 i nuovi casi diregistrati nelnelle ultime 24 ore con un incremento di +131 unità rispetto a ieri.iltra, così come i ricoveri mentre subisce un balzo in avanti il dato relativo ai decessi (+25 rispetto a ieri,sono stati 59) e quello delle terapie intensive (+30).: il bollettino dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono 503 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre sono ricoveri. Si registrano sette decessi con un’età media di 78 anni. Nella Asl Roma 2 sono 393 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link ...

