Che tempo che fa | Fabio Fazio manda la pubblicità e il gesto che fa Arcuri è assurdo | il web si rivolta

Leggi su baritalianews

(Di martedì 17 novembre 2020) Domenica è andato in onda “Cheche fa” condotto dal tanto discusso. Infatti, in questo periodo in tanti lo stanno attaccando ma lui va dritto per la sua strada. Ospite in collegamento domenica 15 novembre era il commissario all’emergenza Covid, Domenicoche ha chiacchierato consempre indossando la mascherina e dando così un ottimo esempio a tutta la popolazione italiana che, a volte, è un po’ restia ad indossare, sempre e comunque, la mascherina.intervista Domenicoe quandola pubblicitàfa uninaspettatoche era in ...