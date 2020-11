Challenger Ortisei 2020: Marcora batte ancora Musetti e avanza al secondo turno (Di martedì 17 novembre 2020) Roberto Marcora batte ancora una volta Lorenzo Musetti a poche settimane da Parma e avanza al secondo turno del torneo Challenger di Ortisei 2020. Il classe ’89 si aggiudica il derby con l’Illusionista di Carrara con il punteggio di 6-3 7-6(5) grazie a un primo set ben giocato sulle difficoltà del più giovane rivale, e a un secondo set che si è risolto soltanto al tie-break. IL RACCONTO DEL MATCH – Avvio di match un po’ in sordina per l’Illusionista di Carrara, che aveva perso poche settimane fa a Parma contro il classe ’89. Il ben più esperto azzurro di Busto Arsizio è più convincente al servizio, mentre ci sono alcuni ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Robertouna volta Lorenzoa poche settimane da Parma ealdel torneodi. Il classe ’89 si aggiudica il derby con l’Illusionista di Carrara con il punteggio di 6-3 7-6(5) grazie a un primo set ben giocato sulle difficoltà del più giovane rivale, e a unset che si è risolto soltanto al tie-break. IL RACCONTO DEL MATCH – Avvio di match un po’ in sordina per l’Illusionista di Carrara, che aveva perso poche settimane fa a Parma contro il classe ’89. Il ben più esperto azzurro di Busto Arsizio è più convincente al servizio, mentre ci sono alcuni ...

