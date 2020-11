Calabria, Eugenio Gaudio indagato dal 2019 per concorso in turbativa (Di martedì 17 novembre 2020) A poche ore dalla scelta del nuovo commissario per la Sanità Eugenio Gaudio, un’altra piaga si abbatte sulla Calabria. Proprio l’ex rettore dell’Università La Sapienza sarebbe stato indagato nell’ambito di una inchiesta avviata nel 2019. E’ passato poco meno di un giorno da quando Eugenio Gaudio è stato nominato commissario alla Salute in Calabria. Dopo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 17 novembre 2020) A poche ore dalla scelta del nuovo commissario per la Sanità, un’altra piaga si abbatte sulla. Proprio l’ex rettore dell’Università La Sapienza sarebbe statonell’ambito di una inchiesta avviata nel. E’ passato poco meno di un giorno da quandoè stato nominato commissario alla Salute in. Dopo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

