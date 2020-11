Berlusconi: “Disponibili a suggerire a maggioranza e governo” (Di martedì 17 novembre 2020) “Una maggioranza di governo diversa? È davvero impossibile” commenta Silvio Berlusconi. “Siamo diversi dai nostri alleati ma incompatibili con queste sinistre. Noi siamo i soli portatori dei grandi principi e valori su cui si basa la civiltà occidentale“. Queste le parole dell’ex premier al Maurizio Costanzo Show. “Non vogliamo una nuova maggioranza ma un modo nuovo e responsabile di dare risposte rapide al Paese“, ha precisato il leader di Forza Italia. “No a una politica di breve respiro, faremo l’interesse del Paese”. Il leader di Forza Italia ha poi aggiunto che “non svenderei mai i nostri 25 anni di storia per una Manovra politica di breve respiro“. E aggiunge: “In un momento difficile sarebbe più conveniente per ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 17 novembre 2020) “Unadi governo diversa? È davvero impossibile” commenta Silvio. “Siamo diversi dai nostri alleati ma incompatibili con queste sinistre. Noi siamo i soli portatori dei grandi principi e valori su cui si basa la civiltà occidentale“. Queste le parole dell’ex premier al Maurizio Costanzo Show. “Non vogliamo una nuovama un modo nuovo e responsabile di dare risposte rapide al Paese“, ha precisato il leader di Forza Italia. “No a una politica di breve respiro, faremo l’interesse del Paese”. Il leader di Forza Italia ha poi aggiunto che “non svenderei mai i nostri 25 anni di storia per una Manovra politica di breve respiro“. E aggiunge: “In un momento difficile sarebbe più conveniente per ...

