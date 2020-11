Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 16 NOVEMBRE0RE 18.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1FIRENZE SULLA QUALE UN INCDENTE CAUSA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SI STA IN CODA SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE MONTEROTONDO CI SPOSTIAMO SUL GRA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA IN CARREGIATA INTERNA NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SULLA CASSIA VEIENTANA È LA CAUSA CODE SULLA RAMPA DI IMMISSIONE DEL RACCORDO IN DIREZIONE FLAMINIA SULLA VIA ARDEATINA CODE NEI DUE SENSI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA SANTA PALOMBA E VIA RONCIGLIANO E NUOVAMENTE UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI SULLA ...