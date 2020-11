Silvestri | «Ibrahimovic? Ecco cosa ho detto per fargli sbagliare il rigore»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 novembre 2020) Marco, portiere del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sulparato a. Le sue dichiarazioni Marco, portiere del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando suldiin Milan-Verona.DI IBRA – «Gli hodue volte “Tanto l’ultimo l’hai sbagliato” per cercare di non farmelo tirare dove lo aveva sbagliato, perchè secondo me se lo avesse tirato lì avrebbe fatto gol. Paura di dirglielo? Non mi ha mai guardato negli occhi, ci ho pensato un attimo se dirglielo o no e poi mi sonoche tanto non avevo nulla da perdere. Mi è venuto istintivo, sul momento, l’ho visto molto concentrato e ...