Selvaggia Roma, "ecco il suo vero nome, perché l'ha cambiato". Origini tunisine e vita precedente (Di lunedì 16 novembre 2020) L'entrata di Selvaggia Roma è stata un fulmine a ciel sereno per gli ormai 'affiatati' coinquilini del GF Vip 5. Una volta oltrepassata la porta rossa, la 30enne ha scatenato liti e polemiche sia dentro al reality che nel mondo virtuale. In sintesi si è guadagnata due acerrime nemiche, Elisabetta Gregoraci dentro ed Eliana Michelazzo fuori. Entrambe le hanno dichiarato guerra nelle ultime ore. I più interessati ricorderanno le furibonde e spietate liti mediatiche tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo. Quest'ultima abitava con l'attuale gieffina, poi il loro rapporto si è violentemente concluso per un 'amore' in comune e non solo. Da quel momento in poi l'ex agente di Pamela Prati non ha dato tregua alla vecchia coinquilina, in particolare ...

