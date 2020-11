Oscar 2021 | i 25 film italiani in corsa per la candidatura

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 novembre 2020) Glihanno già iniziato a far parlare di sé (nonostante la morsa del Covid) e iinper laal migliorstraniero sono ben 25. Tra i nomi in elenco spicca Ozpetek con La dea fortuna oppure Favolacce dei fratelli D’Innocenzo. Come ben sappiamo non tutti iin lista potranno essere selezionati per rappresentare l’Italia. A causa della pandemia, l’Academy Awards ha rimodulato le sue regole e ha permesso di partecipare allaanche queila cui distribuzione in sala era prevista nel 2020 ma che, causa Covid, ha dovuto appoggiarsi ad altre piattaforme streaming. I 25in lista sono stati distribuiti ...