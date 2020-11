Manovra, il Cdm approva il testo: oltre 38 miliardi per l’emergenza Covid. Sgravi per assunzioni di giovani e donne (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di Bilancio. La maxi Manovra da 38 miliardi di euro, che aveva ricevuto un via libera salvo intese circa un mese fa, è ora attesa in Parlamento. L’approvazione è arrivata nel pomeriggio e il testo è atteso alla Camera “domani, al massimo mercoledì”, assicura Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento. Aumentano i fondi per gli asili nido e vengono stanziate risorse aggiuntive per il potenziamento delle strutture comunali. Si tratta di 100 milioni nel 2022, 150 milioni nel 2023, 200 milioni nel 2024, 250 milioni per il 2025 e 300 milioni di euro annui dal 2026. “Alcune misure della legge di bilancio le abbiamo scritte ... Leggi su tpi (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Consiglio dei ministri hato ildella legge di Bilancio. La maxida 38di euro, che aveva ricevuto un via libera salvo intese circa un mese fa, è ora attesa in Parlamento. L’zione è arrivata nel pomeriggio e ilè atteso alla Camera “domani, al massimo mercoledì”, assicura Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento. Aumentano i fondi per gli asili nido e vengono stanziate risorse aggiuntive per il potenziamento delle strutture comunali. Si tratta di 100 milioni nel 2022, 150 milioni nel 2023, 200 milioni nel 2024, 250 milioni per il 2025 e 300 milioni di euro annui dal 2026. “Alcune misure della legge di bilancio le abbiamo scritte ...

Agenzia_Ansa : La #manovra torna in Cdm, sgravi 'rosa' e 400 milioni per i vaccini Saltano i rincari sulle sigarette elettroniche… - PeppeMorano : Il sindacalista che manda in streaming l’incontro di nascosto ci mancava... #bombardieri Manovra approvata in Cdm.… - TheItalianTimes : #leggedibilancio in Cdm: Nicola #Zingaretti apre, ma il #M5s frena. La #Lega: “Da parte del governo non c’è la volo… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Il Cdm approva la manovra. Entro mercoled sar in Parlamento #ultimora #today @diegorispoli ?… - S1Tv : Manovra, nuovo ok dal CdM: asili e credito di imposta al Sud le novità -