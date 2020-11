Letizia di Spagna e quel particolare che arricchisce il tailleur riciclato: è sempre bellissima (Di lunedì 16 novembre 2020) Letizia di Spagna e Felipe hanno iniziato la settimana con un impegno istituzionale: la coppia di Reali, dopo molte visite e colloqui “virtuali”, hanno potuto inaugurare il nuovo Ospedale Universitario di Toledo. Senza mai togliere la mascherina, Letizia e Felipe hanno girato i nuovi reparti, pronti per affrontare l’emergenza sanitaria che sta colpendo ancora duramente il paese. Dopo aver sfoggiato un look più audace lo scorso week end – riproponendo la sua amata gonna in pelle che anche Meghan Markle le copiò – questa volta la Regina ha optato per un outfit più sobrio, dai colori tenui, riciclando un completo tra i più eleganti del suo guardaroba. Letizia non ha perso l’occasione di dare una lezione di stile: ancora una volta ha scelto di indossare dei ... Leggi su dilei (Di lunedì 16 novembre 2020)die Felipe hanno iniziato la settimana con un impegno istituzionale: la coppia di Reali, dopo molte visite e colloqui “virtuali”, hanno potuto inaugurare il nuovo Ospedale Universitario di Toledo. Senza mai togliere la mascherina,e Felipe hanno girato i nuovi reparti, pronti per affrontare l’emergenza sanitaria che sta colpendo ancora duramente il paese. Dopo aver sfoggiato un look più audace lo scorso week end – riproponendo la sua amata gonna in pelle che anche Meghan Markle le copiò – questa volta la Regina ha optato per un outfit più sobrio, dai colori tenui, riciclando un completo tra i più eleganti del suo guardaroba.non ha perso l’occasione di dare una lezione di stile: ancora una volta ha scelto di indossare dei ...

IansoIo : @bestiavdiSatana Io stufa perché ogni volta che scrivo Letizia mi viene fuori la regina di Spagna - IOdonna : Il royal look della settimana. Gli stivaletti stringati di Letizia di Spagna e quelli di Olympia di Grecia - infoitcultura : Letizia di Spagna osa con la gonna in pelle che Meghan Markle le ha copiato - IlBlogdiAndy : RT @IOdonna: Il royal look del giorno. Letizia di Spagna e la scelta degli stivaletti stringati - zazoomblog : Il royal look del giorno. Letizia di Spagna e la scelta degli stivaletti stringati - #royal #giorno. #Letizia… -