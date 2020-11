L’Abruzzo zona rossa da mercoledì. Ma le scuole resteranno aperte. Marsilio: “L’obiettivo è fermare la curva e diminuire la pressione sugli ospedali” (Di lunedì 16 novembre 2020) Fra la serata di oggi o al più tardi nella mattinata di domani il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, firmerà l’ordinanza che farà diventare l’Abruzzo zona rossa, dunque il massimo livello di emergenza e di restrizioni da Coronavirus. “Sono in attesa di parlare con il ministro Speranza che in queste ore era impegnato con il Consiglio dei ministri sulla legge di bilancio – ha sottolineato il presidente della regione Abruzzo uscendo da una sua visita odierna all’ospedale di Sulmona – Io ho parlato con il ministro Speranza ieri mattina, ho parlato questa mattina con il ministro Azzolina, con il governo quindi c’è una interlocuzione costante. Parlerò di nuovo con il ministro appena sara’ di nuovo disponibile ma vi posso anticipare che il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 16 novembre 2020) Fra la serata di oggi o al più tardi nella mattinata di domani il presidente della Regione Abruzzo, Marco, firmerà l’ordinanza che farà diventare l’Abruzzo, dunque il massimo livello di emergenza e di restrizioni da Coronavirus. “Sono in attesa di parlare con il ministro Speranza che in queste ore era impegnato con il Consiglio dei ministri sulla legge di bilancio – ha sottolineato il presidente della regione Abruzzo uscendo da una sua visita odierna all’ospedale di Sulmona – Io ho parlato con il ministro Speranza ieri mattina, ho parlato questa mattina con il ministro Azzolina, con il governo quindi c’è una interlocuzione costante. Parlerò di nuovo con il ministro appena sara’ di nuovo disponibile ma vi posso anticipare che il ...

