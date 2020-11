Kena: Bridge of Spirits per PS5 rinviato nuovamente? Arriva la smentita degli sviluppatori (Di lunedì 16 novembre 2020) Lo scorso settembre era stato comunicato il rinvio di Kena: Bridge of Spirits al 2021 e, ultimamente, sono emersi nuovi rumor che parlavano di un ulteriore rinvio del gioco di Ember Lab.Gli sviluppatori avevano annunciato il rinvio del titolo al primo trimestre del prossimo anno, ma il sito ufficiale di PlayStation ha elencato Kena: Bridge of Spirits in uscita nel quarto trimestre del 2021.Fortunatamente, sembra proprio che non sarà così. Infatti, gli sviluppatori hanno confermato su Twitter che non ci saranno ulteriori rinvii e che il lancio rimane programmato per i primi tre mesi del 2021.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 16 novembre 2020) Lo scorso settembre era stato comunicato il rinvio diofal 2021 e, ultimamente, sono emersi nuovi rumor che parlavano di un ulteriore rinvio del gioco di Ember Lab.Gliavevano annunciato il rinvio del titolo al primo trimestre del prossimo anno, ma il sito ufficiale di PlayStation ha elencatoofin uscita nel quarto trimestre del 2021.Fortunatamente, sembra proprio che non sarà così. Infatti, glihanno confermato su Twitter che non ci saranno ulteriori rinvii e che il lancio rimane programmato per i primi tre mesi del 2021.Leggi altro...

