Italia Under 21: Pinamonti lascia il ritiro, aggregati Pirola, Colpani, Colombo e Vignato (Di lunedì 16 novembre 2020) L’Italia Under 21 è tornata a Tirrenia dopo aver conquistato la qualificazione agli Europei 2021: Pinamonti ha lasciato il ritiro L’Italia Under 21 è tornata a Tirrenia dopo aver staccato il pass per la qualificazione agli Europei 2021. La FIGC informa che Pinamonti ha lasciato il ritiro e che sono stati aggregati altri quattro giocatori. «La Nazionale è rientrata nella notte da Differdange e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi a Tirrenia in vista dell’ultimo match del girone con la Svezia che si disputerà mercoledì a Pisa (ore 17.30 – diretta su Rai 2 e Rai Radio 1). Con la qualificazione già in tasca, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) L’21 è tornata a Tirrenia dopo aver conquistato la qualificazione agli Europei 2021:hato ilL’21 è tornata a Tirrenia dopo aver staccato il pass per la qualificazione agli Europei 2021. La FIGC informa chehato ile che sono statialtri quattro giocatori. «La Nazionale è rientrata nella notte da Differdange e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi a Tirrenia in vista dell’ultimo match del girone con la Svezia che si disputerà mercoledì a Pisa (ore 17.30 – diretta su Rai 2 e Rai Radio 1). Con la qualificazione già in tasca, ...

UEFAcom_it : L'Italia si qualifica a Euro Under 21 ?????????? #U21EURO - DiMarzio : L'#Under21 di #Nicolato è ufficialmente agli #Europei - 34_liss : RT @rtl1025: In diretta Mattia Strocchi, 21 anni, giovane talento, tra i 100 Under 30 di Forbes Italia 2020 nella categoria Scienza. ??? ??… - ottopagine : Poker contro il Lussemburgo, Italia Under 21 agli Europei - LPincia : RT @pianetagenoa: Under 21: l'Italia vola all'Europeo in anticipo. Doppietta di Scamacca e regia illuminante di Rovella contro il Lussembur… -