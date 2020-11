Greggs taglierà 820 posti di lavoro a causa della crisi COVID-19 in corso

Leggi su invezz

(Di lunedì 16 novembre 2020)plc (LON: GRG) ha avvertito lo svenerdì che le sue prestazioni nei prossimi mesi probabilmente rimarranno sotto pressione apandemia di Coronavirus che ha finora contagiato più di 1,3 milioni di persone nel Regno Unito eto oltre 51.000 morti. Venerdì,ha chiuso la sessione regolare con un calo di circa l’1%. Su base annuale, le azionisocietà sono attualmente in calo di circa il 30% dopo un recupero di oltre il 20% dal minimo nell’ultima settimana di settembre. Confuso sulla scelta di un agente di cambio affidabile per fare trading online? Ecco un elenco dei migliori per semplificarti la selezione.ha una forzatotale di 25.000 ...