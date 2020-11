Gli effetti del coronavirus dopo la guarigione

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 16 novembre 2020), glila. Diversi pazienti guariti dalla malattia hanno lamentato problemi all’apparato respiratorio. Arrivati ormai alla seconda ondata del, il mondo della medicina ha acquisito una conoscenza abbastanza approfondita del Covid-19 ed è stato in grado di intercettare quelli che sono gliche persistonola. Già, perché per molti ilnon finisce con il tampone negativo, che a tutti glisancisce la. Anche con la negativizzazione e anche in assenza di sintomi possono restare dei segni sull’organismo. Covid, lae la negativizzazione Dal ...