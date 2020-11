GF Vip | “Squalifica immediata” Il motivo è gravissimo

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 16 novembre 2020) L’associazione CoorDown chiede alla redazione del Grande Fratello Vip la squalifica immediata della neo concorrente Selvaggia Roma. L’ingresso di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto letteralmente saltare gli equilibri tra i concorrenti in particolare ha scatenato prima la gelosia di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Petrelli e poi ha fatto crollare Enock per un presunto bacio tra i due quando il giovane calciatore era già fidanzato con la sua attuale ragazza Giorgia. (Continua..) L’entrata di Selvaggia Roma nella casa di Cinecittà non è dunque passata inosservata ai telespettatori del programma ma purtroppo nelle ultime ore la giovane ex protagonista di Temptation Island è al centro della bufera per alcune espressioni non felici ...