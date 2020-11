Francia, Rabiot e Martial si sono allenati a parte. Deschamps li valuta (Di lunedì 16 novembre 2020) In casa Francia, Anthony Martial e Adrien Rabiot si sono allenati a parte nella sessione odierna in casa Blues, alla vigilia della partita della Nations League contro la Svezia. A riportarlo, L’Equipe, che aggiunge come l’attaccante del Manchester United (24 anni, 19 presenze), soffre in particolare di dolori alla schiena. Da valutare anche lo juventino Rabiot, che ha alcuni problemini alla coscia. Il tecnico, Didier Deschamps, non è quindi certo di poter contare su di loro martedì, quando già sa che dovrà fare a meno di N’Golo Kanté (squalificato) e Corentin Tolisso, rientrato a Monaco dopo essersi fermato durante l’allenamento di venerdì. Potrebbe invece rientrare ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 16 novembre 2020) In casa, Anthonye Adriensinella sessione odierna in casa Blues, alla vigilia della partita della Nations League contro la Svezia. A riportarlo, L’Equipe, che aggiunge come l’attaccante del Manchester United (24 anni, 19 presenze), soffre in particolare di dolori alla schiena. Dare anche lo juventino, che ha alcuni problemini alla coscia. Il tecnico, Didier, non è quindi certo di poter contare su di loro martedì, quando già sa che dovrà fare a meno di N’Golo Kanté (squalificato) e Corentin Tolisso, rientrato a Monaco dopo essersi fermato durante l’allenamento di venerdì. Potrebbe invece rientrare ...

