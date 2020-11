F1, Hamilton come Schumacher: per la settima volta campione del Mondo (Di lunedì 16 novembre 2020) L’inglese è diventato campione di Formula Uno A 35 anni come Michael Schumacher, Lewis Hamilton, pilota inglese della McLaren è diventato campione del Mondo per la settima volta uguagliando il record del tedesco. Una vittoria ottenuta domenica 15 novembre dopi il GP di Turchia in un anno del tutto particolare ma che è riuscito a incoronare il campione 2020. Hamilton entra di diritto, se ce ne fosse bisogno, nella storia di questo sport. Debutta in F1 nel 2007 e nel 2008 vince il suo primo titolo. Ma la sua “egemonia” si manifesta dal 2014 quando vince tutti gli anni saltando solo il 2016. Eppure per arrivare dove è oggi ne ha fatta di strada: il padre per permettergli di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 novembre 2020) L’inglese è diventatodi Formula Uno A 35 anniMichael, Lewis, pilota inglese della McLaren è diventatodelper lauguagliando il record del tedesco. Una vittoria ottenuta domenica 15 novembre dopi il GP di Turchia in un anno del tutto particolare ma che è riuscito a incoronare il2020.entra di diritto, se ce ne fosse bisogno, nella storia di questo sport. Debutta in F1 nel 2007 e nel 2008 vince il suo primo titolo. Ma la sua “egemonia” si manifesta dal 2014 quando vince tutti gli anni saltando solo il 2016. Eppure per arrivare dove è oggi ne ha fatta di strada: il padre per permettergli di ...

