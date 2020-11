Energia: è online nuova newsletter Gme (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - E' online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme). La newsletter si apre con un intervento di Agata Gugliotta del RIE sull'impatto del Covid-19 sul mercato del Gnl. "Così come per altre commodities energetiche, anche il comparto del gas naturale liquefatto (Gnl) ha risentito della crisi generata dalla pandemia di Covid 19. Marcata riduzione dei volumi esportati a causa dell'inevitabile calo dei consumi, crollo verticale dei prezzi (almeno fino a fine giugno), riduzione dei budget delle imprese, revisione dei piani di investimento e maggiore propensione alla flessibilità contrattuale da parte degli importatori sono le principali conseguenze nel settore di una crisi sanitaria ed economica che non ha precedenti", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - E', scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero delladel Gestore dei Mercati Energetici (Gme). Lasi apre con un intervento di Agata Gugliotta del RIE sull'impatto del Covid-19 sul mercato del Gnl. "Così come per altre commodities energetiche, anche il comparto del gas naturale liquefatto (Gnl) ha risentito della crisi generata dalla pandemia di Covid 19. Marcata riduzione dei volumi esportati a causa dell'inevitabile calo dei consumi, crollo verticale dei prezzi (almeno fino a fine giugno), riduzione dei budget delle imprese, revisione dei piani di investimento e maggiore propensione alla flessibilità contrattuale da parte degli importatori sono le principali conseguenze nel settore di una crisi sanitaria ed economica che non ha precedenti", ha ...

TV7Benevento : Energia: è online nuova newsletter Gme (3)... - TV7Benevento : Energia: è online nuova newsletter Gme (2)... - TV7Benevento : Energia: è online nuova newsletter Gme... - kjwnprincss : moots wish me luck / mandatemi energia positiva / video di jiwon che ride / idk, ho una presentazione online tra 1h… - startzai : RT @WEC_Italia: #Investimenti per un sistema più #flessibile, misure autorizzative più snelle, apporto delle #ComunitàEnergetiche sui terri… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia online Energia: è online nuova newsletter Gme (2) LiberoQuotidiano.it La magia del focus group online, come gestirlo (potenziando la creatività)

La seconda ondata Covid riporta al centro della scena la necessità di metologie efficaci per la supervisione di gruppi di lavoro da remoto. L'esempio del metodo Pocus Group che punta su brainstorming ...

Grid online con il videoclip di “Testacoda”

La seconda ondata Covid riporta al centro della scena la necessità di metologie efficaci per la supervisione di gruppi di lavoro da remoto. L'esempio del metodo Pocus Group che punta su brainstorming ... Grid online con il videoclip di “Testacoda”, girato all’autodromo di Imola. L’artista è accompagnata dai ballerini Davide Martinello ed Edward Torresin E’ online su YouTube il videoclip ufficiale d ...