De Luca ha ragione ma sbaglia. (Di lunedì 16 novembre 2020) E’ inutile dire che noi di Tele Club Italia siamo stati i primi a denunciare i ritardi e i problemi della sanità campana. De Luca sostiene che in Italia è in atto un’operazione mediatica contro di lui e la nostra regione. E’ vero? Non vedevamo tante troupe televisive a Napoli dai tempi dell’emergenza rifiuti. Nessuno … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 16 novembre 2020) E’ inutile dire che noi di Tele Club Italia siamo stati i primi a denunciare i ritardi e i problemi della sanità campana. Desostiene che in Italia è in atto un’operazione mediatica contro di lui e la nostra regione. E’ vero? Non vedevamo tante troupe televisive a Napoli dai tempi dell’emergenza rifiuti. Nessuno … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

FontanaPres : Solidarietà all'amico Luca Zaia. La violenza e gli stupidi non hanno ragione di esistere nella società civile.… - srv__07 : #Mastella attacca #DeLuca, #DeMagistris e #Speranza: “#Campania zona rossa per una foto scattata a #Napoli” Mastell… - luca_balletti : Ci sono poche certezze nella vita: le tasse, la morte e che @Capezzone ha sempre ragione, punto. #QuartaRepubblica - matteo19631 : @mpiacenonaver1 Ripeto in Italia i Politici con la P sono pochi o pochissimi, e Renzi è uno dei pochi anche se alcu… - angeloSica1965 : Se le stanno dando di santa ragione. De Magistris: “De Luca vuole mandare a casa Consiglio Comunale di Napoli”… -