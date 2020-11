Dalla Francia: nessun interesse del Psg per Sergio Ramos (Di lunedì 16 novembre 2020) Continuano a rimbalzare voci tra la Spagna e la Francia per quanto riguarda Sergio Ramos, in scadenza con il Real Madrid il prossimo 30 giugno. Come raccolto da Le Parisien – che risponde alle indiscrezioni di AS – le voci sul capitano dei Blancos al Psg non esistono. Per il quotidiano francese, infatti, il club parigino non ha offerto nulla al campione spagnolo a causa di una situazione finanziaria non proprio rosea. Foto: Real twitter uff L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 16 novembre 2020) Continuano a rimbalzare voci tra la Spagna e laper quanto riguarda, in scadenza con il Real Madrid il prossimo 30 giugno. Come raccolto da Le Parisien – che risponde alle indiscrezioni di AS – le voci sul capitano dei Blancos al Psg non esistono. Per il quotidiano francese, infatti, il club parigino non ha offerto nulla al campione spagnolo a causa di una situazione finanziaria non proprio rosea. Foto: Real twitter uff L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La diminuzione del numero di nuovi casi di Covid-19 e il calo del tasso di incidenza portano a "credere che abbiamo superato il picco dell'epidemia" in Francia. Lo ha dichiarato oggi, per la prima vol ...

Nazionale: Bosnia e primo posto nel mirino, ma Mancini è ancora out

Gli azzurri in partenza per Sarajevo, martedì pomeriggio rifinitura allo stadio "Grbavica". Il ct non si è ancora negativizzato, in ...

La diminuzione del numero di nuovi casi di Covid-19 e il calo del tasso di incidenza portano a "credere che abbiamo superato il picco dell'epidemia" in Francia. Lo ha dichiarato oggi, per la prima vol ...

Gli azzurri in partenza per Sarajevo, martedì pomeriggio rifinitura allo stadio "Grbavica". Il ct non si è ancora negativizzato, in ...