Dal Pino: “La Serie A continuerà anche in caso di lockdown come a marzo” (Di lunedì 16 novembre 2020) Ai microfoni di TG Parlamento Rai, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato del campionato di Serie A, affermando come si arriverà in fondo senza interruzioni, anche in caso di nuovo lockdown nazionale come allo scorso marzo. Queste le sue parole: “anche in nuovo caso di lockdown nazionale, il campionato proseguirà e non vedo come possa essere interrotto. Il protocollo funziona bene, stiamo lavorando in maniera ottimale e andremo avanti in questo modo”. Sul sostegno del governo al calcio: “Io ho detto che abbiamo perso circa 600 milioni di euro quest’anno, dovuto alle misure restrittive. Abbiamo chiesto, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 16 novembre 2020) Ai microfoni di TG Parlamento Rai, il presidente della LegaA, Paolo Dal, ha parlato del campionato diA, affermandosi arriverà in fondo senza interruzioni,indi nuovonazionaleallo scorso marzo. Queste le sue parole: “in nuovodinazionale, il campionato proseguirà e non vedopossa essere interrotto. Il protocollo funziona bene, stiamo lavorando in maniera ottimale e andremo avanti in questo modo”. Sul sostegno del governo al calcio: “Io ho detto che abbiamo perso circa 600 milioni di euro quest’anno, dovuto alle misure restrittive. Abbiamo chiesto, ...

cn1926it : #DalPino: “Lockdown nazionale? La #SerieA non si fermerà” - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, presidente #DalPino: 'Avanti anche col lockdown nazionale'. 'Abbiamo fatto le nostre richieste al Governo, ma… - Sport_Mediaset : #SerieA, presidente #DalPino: 'Avanti anche col lockdown nazionale'. 'Abbiamo fatto le nostre richieste al Governo,… - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, #DalPino: 'In caso di lockdown il campionato non si fermerà! ASL? C’è bisogno di una filosofia unica' - napolista : #DalPino: “Abbiamo chiesto la reintroduzione del #betting per i prossimi 24 mesi” “L’eliminazione del betting ha so… -