**Coronavirus: in Cdm ipotesi nuovo scostamento di 20 mld** (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Nel Consiglio dei ministri di oggi, a quanto si apprende da fonti di governo, si sarebbe parlato anche dell'ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio. L'ipotesi più plausibile è che si attesti attorno ai 20 miliardi di euro, anche se sui numeri nessuna decisione è stata assunta né sulla data di un possibile Cdm. Lo scostamento sarebbe comunque per l'anno 2021.

