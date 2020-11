Coronavirus, il ministro Speranza: “Troppo presto per parlare di Natale” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha parlato del tanto atteso vaccino e della possibilità di un Natale classico. In un momento tanto delicato per il nostro paese, con da un lato l’epidemia di Covid19 in pieno svolgimento, dall’altro la chiusura localizzata con tutte le difficoltà del caso, ed ancora il vaccino, che pare debba comparire presto sul mercato, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha provato a fornire un quadro abbastanza chiaro della situazione, iniziando proprio dalla necessità di gestire l’emergenza territorio per territorio, per poi considerare, eventualmente interventi su scala nazionale. Parlando del vaccino, in questi giorni dichiarato valido, efficace al 90%, Speranza ha dichiarato che si, le ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020) Ildella Salute, Robertoha parlato del tanto atteso vaccino e della possibilità di un Natale classico. In un momento tanto delicato per il nostro paese, con da un lato l’epidemia di Covid19 in pieno svolgimento, dall’altro la chiusura localizzata con tutte le difficoltà del caso, ed ancora il vaccino, che pare debba compariresul mercato, ildella Salute, Roberto, ha provato a fornire un quadro abbastanza chiaro della situazione, iniziando proprio dalla necessità di gestire l’emergenza territorio per territorio, per poi considerare, eventualmente interventi su scala nazionale. Parlando del vaccino, in questi giorni dichiarato valido, efficace al 90%,ha dichiarato che si, le ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Coronavirus, prossime due settimane decisive. Il ministro: "No a regole più stringenti a Natale" Borderline24 - Il giornale di Bari Covid: Egitto, registrati 220 nuovi casi di coronavirus e 11 morti

Il ministero della Salute dell'Egitto ha annunciato che si registrano 220 nuovi casi di coronavirus in Egitto con 11 morti e 100 ...

Coronavirus, Antonella Viola: «Fumo, baci e spritz. Ecco quali sono gli errori e dove rischiamo di più»

Proprio in queste ore Viola sta ultimando (con il collega Enrico Bucci) un dossier per la ministra dell’Istruzione ... se uno di loro ha il coronavirus è possibile che l’intero gruppo ...

