Coronavirus, Elon Musk contagiato: "Ho i sintomi di un leggero raffreddore" (Di lunedì 16 novembre 2020) Il patron di Tesla, Elon Musk ha annunciato di essere "molto probabilmente" contagiato dal Coronavirus in "forma lieve" . "Sembra un comune raffreddore" che si sta manifestando "più dolori muscolari e... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 16 novembre 2020) Il patron di Tesla,ha annunciato di essere "molto probabilmente"dalin "forma lieve" . "Sembra un comune" che si sta manifestando "più dolori muscolari e...

MInghingolo : RT @Stefbazzi: Il miliardario #ElonMusk rifiuta il #vaccino contro il #coronavirus e sostiene che #BillGates è un deficiente. - kolemicos : RT @Norbertus1860: Il miliardario Elon Musk rifiuta di farsi vaccinare contro il #coronavirus e tratta Bill Gates da deficiente. - Norbertus1860 : Inizia tu e poi ne riparliamo. - Norbertus1860 : Il miliardario Elon Musk rifiuta di farsi vaccinare contro il #coronavirus e tratta Bill Gates da deficiente. - infoiteconomia : Tesla Vs CoronaVirus, Anche Elon soffre: poco per COVID e tanto per TEST [falsi positivi] -