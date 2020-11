Christian De Sica positivo al covid: “É una bruttissima bestia” (Di lunedì 16 novembre 2020) Anche Christian De Sica ha avuto il suo incontro con il covid. Il noto attore ne ha parlato nel corso di un’intervista al Messaggero, in cui ha chiarito anche quali siano le sue attuali condizioni di salute, prima di rinnovare l’invito alla prudenza. Ecco come sta oggi. Christian De Sica: “Il maledetto covid ha colpito anche me” Si amplia il ventaglio di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che nelle ultime settimane hanno scoperto di essere positivi al covid. Così Christian De Sica ha deciso di confessarlo nel corso di un’intervista rilasciata di recente, durante la quale ha dichiarato: Il maledetto covid 19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 16 novembre 2020) AncheDeha avuto il suo incontro con il. Il noto attore ne ha parlato nel corso di un’intervista al Messaggero, in cui ha chiarito anche quali siano le sue attuali condizioni di salute, prima di rinnovare l’invito alla prudenza. Ecco come sta oggi.De: “Il maledettoha colpito anche me” Si amplia il ventaglio di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che nelle ultime settimane hanno scoperto di essere positivi al. CosìDeha deciso di confessarlo nel corso di un’intervista rilasciata di recente, durante la quale ha dichiarato: Il maledetto19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la ...

