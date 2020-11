Carolyn Smith costretta a festeggiare il compleanno in Ospedale: cosa è successo (Di lunedì 16 novembre 2020) Carolyn Smith copie sessant'anni da regina della tv. Tra i volti più amati del pubblico, la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle condivide il suo compleanno con i telespettatori attraverso un video immortalato nel reparto di oncologia dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma. Qui si dedicherà in mattinata alle cure contro il cancro, battaglia che porta avanti da cinque anni, per poi correre tra le braccia della sua famiglia. Ma il ringraziamento più grande va a chi la sostiene ogni giorno. (Continua..) Carolyn Smith compie 60 anni "Sono già le dieci e devo dire grazie per tutti gli auguri che mi stanno arrivando - dice Carolyn in video - Poco per volta risponderò a tutti, ma oggi è il mio Spa Day (la ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 16 novembre 2020)copie sessant'anni da regina della tv. Tra i volti più amati del pubblico, la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle condivide il suocon i telespettatori attraverso un video immortalato nel reparto di oncologia dell'Sant'Andrea di Roma. Qui si dedicherà in mattinata alle cure contro il cancro, battaglia che porta avanti da cinque anni, per poi correre tra le braccia della sua famiglia. Ma il ringraziamento più grande va a chi la sostiene ogni giorno. (Continua..)compie 60 anni "Sono già le dieci e devo dire grazie per tutti gli auguri che mi stanno arrivando - dicein video - Poco per volta risponderò a tutti, ma oggi è il mio Spa Day (la ...

