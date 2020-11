Boris Johnson di nuovo in isolamento: "Ma sono sano come un pesce" (Di lunedì 16 novembre 2020) sono in tutto dieci i parlamentari Tory che si sono chiusi in autoisolamento dopo che il collega Lee Anderson è risultato positivo al Covid. Tra questi, il premier britannico Boris Johnson, che ha respinto le critiche per l'incontro senza mascherine tenuto a Downing Street la settimana scorsa con Anderson. In una foto postata dal parlamentare su Facebook, si vedono i due leggermente distaccati, ma non ai due metri raccomandati, senza alcun dispositivo di protezione individuale. Altri otto deputati, presenti a quella riunione o che hanno incrociato alla Camera il parlamentare Tory contagiato, si sono chiusi in quarantena. Johnson, dal suo isolamento a Downing Street, ha postato un video assicurando di essere «sano ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 novembre 2020)in tutto dieci i parlamentari Tory che sichiusi in autodopo che il collega Lee Anderson è risultato positivo al Covid. Tra questi, il premier britannico, che ha respinto le critiche per l'incontro senza mascherine tenuto a Downing Street la settimana scorsa con Anderson. In una foto postata dal parlamentare su Facebook, si vedono i due leggermente distaccati, ma non ai due metri raccomandati, senza alcun dispositivo di protezione individuale. Altri otto deputati, presenti a quella riunione o che hanno incrociato alla Camera il parlamentare Tory contagiato, sichiusi in quarantena., dal suoa Downing Street, ha postato un video assicurando di essere «...

Corriere : Il premier britannico è di nuovo in isolamento - Agenzia_Ansa : #Gb Boris #Johnson di nuovo in isolamento: 'Ma stavolta sono in gran forma' @BorisJohnson VIDEO #ANSA - Corriere : Londra, il premier Boris Johnson di nuovo in isolamento - dall_acq : RT @tempoweb: Il premier britannico e i parlamentari Tory a rischio dopo il contatto con un positivo #inghilterra #uk #boris #iltempoquotid… - TerlizziGerard3 : RT @tempoweb: Il premier britannico e i parlamentari Tory a rischio dopo il contatto con un positivo #inghilterra #uk #boris #iltempoquotid… -