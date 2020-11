Nations League: l’Italia batte e scavalca la Polonia in vetta, decisivi Jorginho e Berardi (Di domenica 15 novembre 2020) Vittoria meritata per l’Italia di Evani, 2-0 alla Polonia con le reti di Jorginho e Berardi a dare i tre punti agli azzurri. Parte subito forte l’Italia, con alcuni tiri poco precisi ed una splendida rete purtroppo annullata ad Insigne, Belotti in posizione di fuorigioco ostruiva l’intervento del portiere avversario Szczesny. Passano solo cinque minuti e Krychowiak atterra l’attaccante del Torino sugli sviluppi di un corner, è rigore per l’arbitro Turpin.Jorginho non fallisce dal dischetto e nel finale di primo tempo continuano a spingere gli azzurri, mancando di precisione negli ultimi metri. La Polonia effettua tutti e tre i cambi in avvio di ripresa, c’è Piotr Zielinski tra i nuovi volti della partita, ma la musica non cambia, l’Italia attacca e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 15 novembre 2020) Vittoria meritata per l’Italia di Evani, 2-0 allacon le reti dia dare i tre punti agli azzurri. Parte subito forte l’Italia, con alcuni tiri poco precisi ed una splendida rete purtroppo annullata ad Insigne, Belotti in posizione di fuorigioco ostruiva l’intervento del portiere avversario Szczesny. Passano solo cinque minuti e Krychowiak atterra l’attaccante del Torino sugli sviluppi di un corner, è rigore per l’arbitro Turpin.non fallisce dal dischetto e nel finale di primo tempo continuano a spingere gli azzurri, mancando di precisione negli ultimi metri. Laeffettua tutti e tre i cambi in avvio di ripresa, c’è Piotr Zielinski tra i nuovi volti della partita, ma la musica non cambia, l’Italia attacca e ...

