Maneskin su Instagram | “Vic e Damiano sono risultati positivi al Covid-19”

Leggi su soundsblog

(Di domenica 15 novembre 2020) I, via, hanno raccontato di essersi sottoposti al test per il-19. La band ha rivelato che due di loro, invitando tutti a mantenere le distanze e usare le mascherine per proteggersi: Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e. Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento. Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati. È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti. Rimanete distanziati e usate le ...