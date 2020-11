Grande Fratello Vip, torna la regia 2 da lunedì? Tutti i dettagli e per quale motivo è scomparsa (Di domenica 15 novembre 2020) Ottime notizie (si spera) per gli estimatori del Grande Fratello Vip. A quanto pare da domani, lunedì 16 novembre, dovrebbe tornare la diretta del reality con protagonista anche la regia 2, scomparsa per motivi di carattere di sicurezza, data la difficile situazione che sta vivendo il nostro Paese. Grande Fratello Vip, torna la regia 2... L'articolo Grande Fratello Vip, torna la regia 2 da lunedì? Tutti i dettagli e per quale motivo è scomparsa proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 15 novembre 2020) Ottime notizie (si spera) per gli estimatori delVip. A quanto pare da domani, lunedì 16 novembre, dovrebbere la diretta del reality con protagonista anche la2,per motivi di carattere di sicurezza, data la difficile situazione che sta vivendo il nostro Paese.Vip,la2... L'articoloVip,la2 da lunedì?e perproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

