Evil Geniuses ingaggia iceiceice per completare il roster di Dota 2 (Di domenica 15 novembre 2020) L’organizzazione di esport nord americana Evil Geniuses ha finalmente completato il proprio roster di Dota 2 con un nome a sorpresa, uno dei giocatori di più grande esperienza presenti nel circuito. Stiamo parlando di Daryl Koh “iceiceice” Pei Xiang che andrà a prendere il posto di RAMZES666 che è stato licenziato da EG. La carriera di iceiceice inizia ancora prima della nascita di Dota 2, stiamo parlando dell’ormai lontano 2005. E’ quindi un giocatore professionista da oltre 15 anni e contribuirà a dare esperienza ad Evil Geniuses e a far crescere i suoi compagni, in particolare i due giocatori provenienti da Fnatic Abed e Arteezy. L’ultima apparizione del veterano di ... Leggi su esports247 (Di domenica 15 novembre 2020) L’organizzazione di esport nord americanaha finalmente completato il propriodi2 con un nome a sorpresa, uno dei giocatori di più grande esperienza presenti nel circuito. Stiamo parlando di Daryl Koh “” Pei Xiang che andrà a prendere il posto di RAMZES666 che è stato licenziato da EG. La carriera diinizia ancora prima della nascita di2, stiamo parlando dell’ormai lontano 2005. E’ quindi un giocatore professionista da oltre 15 anni e contribuirà a dare esperienza ade a far crescere i suoi compagni, in particolare i due giocatori provenienti da Fnatic Abed e Arteezy. L’ultima apparizione del veterano di ...

