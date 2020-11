Torna la didattica a distanza, ma il digital divide taglia fuori 300mila studenti: «Rischio crisi educativa» (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Nel giro di qualche giorno, il mondo scolastico si trova a rivoluzionare, di nuovo, il suo modello di insegnamento. La didattica a distanza con il Dpcm in arrivo forse martedì 3 novembre, dovrebbe passare dal 75% al 100% nelle scuole di secondo grado. Il ritorno in aula è durato poco più di un mese e, mentre le campanelle smettono di suonare, Tornano a far rumore le problematiche legate al digital divide: sono circa 300mila gli studenti a cui mancano pc o tablet per restare al passo con le lezioni durante l’emergenza Coronavirus. A dare queste cifre è lo stesso ministero dell’Istruzione che, in seguito al monitoraggio dello scorso primo settembre, ha calcolato che ... Leggi su open.online (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Nel giro di qualche giorno, il mondo scolastico si trova a rivoluzionare, di nuovo, il suo modello di insegnamento. Lacon il Dpcm in arrivo forse martedì 3 novembre, dovrebbe passare dal 75% al 100% nelle scuole di secondo grado. Il ritorno in aula è durato poco più di un mese e, mentre le campanelle smettono di suonare,no a far rumore le problematiche legate al: sono circaglia cui mancano pc o tablet per restare al passo con le lezioni durante l’emergenza Coronavirus. A dare queste cifre è lo stesso ministero dell’Istruzione che, in seguito al monitoraggio dello scorso primo settembre, ha calcolato che ...

