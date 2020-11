Signorini contro Massimiliano Morra GF Vip 5: ‘Fai da tappezzeria, potevi stare a casa’ (Di martedì 3 novembre 2020) Massimiliano Morra ha avuto un momento di sconforto al Grande Fratello Vip 5 e una battuta di Tommaso Zorzi ha fatto indispettire il web. L’attore, nonostante non crei dinamiche e stia spesso da solo seduto in veranda, è stranamente amato dal pubblico a casa, forse proprio per questo modo di fare criptico che non lascia trasparire molto. Anche durante la puntata è stato attaccato dal conduttore. La battuta di Tommaso su Morra Durante la cena con gli altri vipponi, in cui erano presenti Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Oppini, Tommaso, Zelletta, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci ed Enock, alcune battute hanno scatenato l’ira del web. E’ stata proprio Rosalinda a chiedere dove fosse Massimiliano e Zelletta ha risposto: “Non sta bene. Non fisicamente, era giù ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 3 novembre 2020)ha avuto un momento di sconforto al Grande Fratello Vip 5 e una battuta di Tommaso Zorzi ha fatto indispettire il web. L’attore, nonostante non crei dinamiche e stia spesso da solo seduto in veranda, è stranamente amato dal pubblico a casa, forse proprio per questo modo di fare criptico che non lascia trasparire molto. Anche durante la puntata è stato attaccato dal conduttore. La battuta di Tommaso suDurante la cena con gli altri vipponi, in cui erano presenti Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Oppini, Tommaso, Zelletta, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci ed Enock, alcune battute hanno scatenato l’ira del web. E’ stata proprio Rosalinda a chiedere dove fossee Zelletta ha risposto: “Non sta bene. Non fisicamente, era giù ...

Iamdavide28 : Lo dico con la speranza che arrivi al GF, SIGNORINI BOCCCIATO CONPLETAMENTE, la deve smettere di avere i suoi prefe… - IsaeChia : '#GfVip 5', #SalvoVeneziano su tutte le furie per la mancata squalifica di #FrancescoOppini sbotta contro… - infoitcultura : Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini: “Mi ha trattato da assassino, ad Oppini non dice nulla” - GreenPurplex : Sogno un Brosio che mentre dorme si sveglia all'improvviso e inizia ad urlare, così come ha urlato la preghiera con… - marzialettera : RT @sweetdrms_: “Alfonso ricorda solo ciò che vuole ricordare, quello che deve dire non lo dice” Ma guardate che devo rivalutare Brosio c… -