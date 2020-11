Moto2, Sam Lowes ha messo in scacco gli italiani. Bastianini e Marini devono invertire la rotta nelle ultime tre gare (Di martedì 3 novembre 2020) Si è complicata maledettamente nell’ultimo mese la rincorsa al titolo iridato dell’Italia in Moto2, con un Sam Lowes scatenato che ha collezionato tre vittorie consecutive (interrompendo così un digiuno di quattro anni) ribaltando completamente la situazione e portandosi incredibilmente in testa al campionato prima dell’ultimo trittico stagionale. Il terzetto italiano composto da Enea Bastianini, Luca Marini e Marco Bezzecchi, a lungo in vetta alla classifica del Mondiale, ha accusato un evidente calo di rendimento in termini di prestazioni e soprattutto di risultati che ha consentito al britannico di rimettersi in corsa diventando adesso il vero favorito per il trionfo finale. Il 30enne nativo di Lincoln, dopo il pesante errore commesso in Stiria (che ha ... Leggi su oasport (Di martedì 3 novembre 2020) Si è complicata maledettamente nell’ultimo mese la rincorsa al titolo iridato dell’Italia in, con un Samscatenato che ha collezionato tre vittorie consecutive (interrompendo così un digiuno di quattro anni) ribaltando completamente la situazione e portandosi incredibilmente in testa al campionato prima dell’ultimo trittico stagionale. Il terzetto italiano composto da Enea, Lucae Marco Bezzecchi, a lungo in vetta alla classifica del Mondiale, ha accusato un evidente calo di rendimento in termini di prestazioni e soprattutto di risultati che ha consentito al britannico di rimettersi in corsa diventando adesso il vero favorito per il trionfo finale. Il 30enne nativo di Lincoln, dopo il pesante errore comin Stiria (che ha ...

