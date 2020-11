In arrivo il nuovo Dpcm: coprifuoco alle 21 (?) e lockdown per Lombardia, Piemonte e Calabria (Di martedì 3 novembre 2020) Comincia a prendere forma il nuovo Dpcm che il governo dovrebbe varare da questo mercoledì: ci sarà un coprifuoco la sera in tutta Italia e tre Regioni (Lombardia, Piemonte e Calabria) che rischiano ... Leggi su globalist (Di martedì 3 novembre 2020) Comincia a prendere forma ilche il governo dovrebbe varare da questo mercoledì: ci sarà unla sera in tutta Italia e tre Regioni () che rischiano ...

