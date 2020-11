Coronavirus, Italia divisa in 3 aree: Calabria verso la chiusura di scuole e università (Di martedì 3 novembre 2020) Saranno tre aree e tre scenari di riferimento , oltre a parametri precisi, a guidare le decisioni del ministero della Salute che, con ordinanze mirate, potr includere una determinata Regione in una ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 3 novembre 2020) Saranno tree tre scenari di riferimento , oltre a parametri precisi, a guidare le decisioni del ministero della Salute che, con ordinanze mirate, potr includere una determinata Regione in una ...

Corriere : In Italia calano i nuovi casi: sono 22.253 (ma con circa 135 mila tamponi). I morti 233 Bollettino - RaiNews : 'La situazione dell'Italia è ancora difficilissima', dice Speranza. 'C'è troppa gente in giro' e 'negli ospedali c'… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 22.253 nuovi casi e altri 233 decessi - politica_satira : Terrore in #Europa In #Italia basta lo spauracchio del #Lockdown2 #coprifuoco #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #lockdownitalia - twolighteyes : #Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA -